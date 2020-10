Coronavirus en Belgique - Bilan du jour: voici les chiffres

Plusieurs nouveaux caps ont été franchis. On en est à plus de 15.000 nouveaux cas par jour et nos hôpitaux, qui ont environ 2000 lits en tout aux soins intensifs, comptent désormais plus de 1000 patients Covid dans ces unités de la dernière chance.

La Belgique a recensé en moyenne 15.316 nouveaux cas de covid-19 entre le 20 et le 26 octobre inclus, ce qui représente une hausse de 38% par rapport à la période de calcul précédente, ressort-il vendredi matin du bilan provisoire de l'Institut de santé publique Sciensano. L'incidence, qui rend compte du nombre de nouveaux cas par tranche de 100.000 habitants, s'établit à 1.609 (+186%). TAUX REPRODUCTEUR (Rt) Le taux reproducteur s'établissait hier à 1,434. Le Rt est le nombre de personnes qu'une personne peut contaminer. Il est calculé sur base des hospitalisations. Une épidémie devrait se poursuivre si Rt a une valeur > 1 et diminuer si Rt est < 1. TESTS Le nombre de tests moyen entre le 19 et le 25 octobre est de 66.553 tests/jour. Le taux de positivité (proportion de personnes positives au test) est actuellement de 25,1%, un taux en augmentation. Depuis le 21 octobre, le taux de positivité est susceptible d'être influencé par un changement dans la politique de test. En effet, ce sont essentiellement les personnes présentant des symptômes qui sont désormais testées. Ceci peut faire augmenter la valeur du taux de positivité par rapport à la période d'avant le 21 octobre. HOSPITALISATIONS Nombre d'admissions à l'hôpital: 618 par jour (+77%) en moyenne entre le 23 et le 30 octobre. Nombre de sorties d'hôpital: on a compté 474 sorties le 28 octobre Nombre actuel d'hospitalisations: 6.187 personnes (+4%) dont 1.057 en soins intensifs (+9%). Pour rappel, on évalue à 2.000 lits la capacité totale des soins intensifs en Belgique. DÉCÈS On déplore une moyenne de décès de 79 personnes par jour des suites du Covid-19 (+43,9%). CORONAVIRUS EN BELGIQUE : Les nouvelles mesures sur la table du comité de concertation