Viroinval: Un projet pilote est en cours pour transformer du bois scolyté en énergie (vidéo)

Une station de bois devrait être opérationnelle début 2021. Le bois broyé et séché permettra d'alimenter les chaudières de plusieurs bâtiments de la commune.

Des dizaines d'arbres nus... Attaqués par les scolytes. Ces petits insectes qui se glissent sous l'écorce et creusent des galeries pour se reproduire, causent chaque année de gros dégâts. Et pour s'en débarrasser, il faut abattre les arbres et les évacuer. Jusqu'ici, ce bois était perdu. Mais une solution vient d'être trouvée. Grâce à une station de bois et à cette machine notamment.

"Le projet pilote que nous mettons en place, consiste à utiliser le bois scolyté de la commune de Viroinval et à l'avenir, si ça fonctionne, des communes avoisinantes, pour un usage dans les chaudières collectives," explique Daniel Coulonval, agriculteur.

La matière sera broyée, séchée et transformée en palettes qui alimenteront plusieurs bâtiments communaux comme le home du CPAS de Viroinval. Un gain économique et écologique certain, car le bois scolyté est 10x moins polluant que le mazout. La station devrait être opérationnelle en janvier.