Coronavirus en Belgique: télé-travail obligatoire avec des contrôles renforcés

Un nouveau comité de concertation a débuté ce vendredi à 13h au Palais d’Egmont à Bruxelles. Il a réuni tous les chefs des gouvernements du pays et vise à analyser la situation sanitaire suite à la pandémie de Coronavirus. Voici les mesures qui font l'objet d'un accord après plusieurs heures de réunion.

Une des mesures annoncées à la suite du Comité de concertation est une obligation du télé-travail, et surtout des contrôles renforcés.

"S'il n'est pas possible, le port du masque et la ventilation sont obligatoires dans les espaces dans lesquels on travaille, précise Alexander De Croo. Les entreprises peuvent continuer à travailler, mais doivent naturellement respecter les règles de sécurité."

COVID 19: où en est l'épidémie ce vendredi 30 octobre?