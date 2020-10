Coronavirus en Belgique: ce professeur met en garde contre une troisième vague

Nathan Clumeck, chef du service des maladies infectieuses au CHU Saint-Pierre à Bruxelles, était sur le plateau du RTLINFO 19H pour réagir à l’annonce des nouvelles mesures prises par le gouvernement pour endiguer l’épidémie de Covid-19. Le professeur a estimé que ces mesures étaient indispensables à ce stade. "Parce que c’est pas le moment de faire dans la dentelle", a-t-il dit.

Souhaitant se détacher des "émotions" suscitées par ces annonces, le scientifique a invité les téléspectateurs à la réflexion : "Qu’est-ce qu’une bonne mesure ?" Et de répondre: "Pour moi, c’est une mesure qui casse la transmission. Et la transmission c’est quand on enlève son masque et qu’on n’est pas à distance".

Il faut déjà se poser des questions sur l’après confinement

Si les contacts au sein de la famille ont été identifiés comme des moments où la transmission se fait, le Professeur Clumeck a rappelé le peu de certitudes sur les modes de transmission à l’heure actuelle. "Où est-ce que les gens s’infectent ? Comment est-ce que les gens s’infectent ? Toutes ces informations manquent", a-t-il souligné.

Selon le scientifique, il faut faire un inventaire des lieux et des "comment" des transmissions, avec des études prospectives, pour préparer au mieux le déconfinement. "Il faut déjà se poser des questions sur l’après confinement", a-t-il insisté. Et de prévenir : "Après la deuxième vague, si on ne fait pas ce qu’il faut, il va y avoir une troisième".

