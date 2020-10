Coronavirus en Belgique: les magasins de bricolage et les jardineries peuvent rester ouverts

Les magasins de bricolage et les jardineries peuvent rester ouverts, a déclaré vendredi soir le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (sp.a) après la conférence de presse du Comité de concertation. Ces magasins avaient dû fermer dans un premier temps lors du confinement de mars.



"Il n'y a pas eu de discussion à ce sujet cette fois-ci", a déclaré M. Vandenbroucke, ajoutant que les gens peuvent également aller faire réparer leur vélo ou leur voiture. "Les gens peuvent toujours commander et récupérer leur achat devant la porte du magasin. Nous devons simplement éviter qu'ils entrent, sinon nous aurons à nouveau trop de contacts et c'est ce que veut le virus".

