Samedi après-midi, il y aura d'abord des éclaircies, qui pourront être larges localement, avant progressivement davantage de nuages depuis l'ouest, puis de légères pluies en fin d'après-midi et en soirée. Les maxima oscilleront entre 12 et 17 degrés. Dimanche, la nébulosité sera abondante, avec des périodes de pluies ou de bruines, il fera venteux et les températures seront très douces, avec de 13 à 18 degrés. L'Institut royal météorologique prévoit jusque 20 degrés lundi pour débuter une semaine où il fera généralement sec.

Il fera en effet d'abord sec lundi, avec ensuite de la pluie à partir de l'ouest, et particulièrement doux, avec des maxima jusqu'à 19 ou 20 degrés. Il fera toutefois assez venteux. Mardi et mercredi, le temps sera nettement plus frais avec 11 ou 12 degrés mais toujours généralement sec. A partir de jeudi, le temps sera ensoleillé avec seulement quelques passages nuageux et environ 12 degrés. Il y aura aussi un risque de gel au sol durant les nuits.