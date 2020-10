Les Philippines attendent le typhon Goni, 200.000 personnes à évacuer

Plus de 200.000 personnes ont reçu l'ordre samedi de quitter leur région, alors que les Philippines attendent l'arrivée du typhon Goni, le plus puissant de cette année.

Avec ses vents "destructeurs" pouvant atteindre les 205 km/h et des vagues pouvant atteindre 3 mètres sur les côtes, ont prévenu les autorités, le typhon devrait frôler le sud-est de l'île principale du pays, Luzon, dimanche matin, avant de toucher terre dans l'après-midi.

Goni arrive une semaine après Molave, qui a touché la même région, faisant 22 morts et inondant une grande région agricole, avant de continuer sa route vers le Vietnam.

"Nous nous attendons à des ondes de tempête, et nous surveillons les volcans Mayon et Taal pour d'éventuelles coulées de boue volcanique", a déclaré à la télévision ABS-CBN Mark Timbal, porte-parole de l'agence chargée de la réponse aux catastrophes naturelles.

"Les vents violents et les pluies diluviennes" attendus pourraient provoquer inondations et glissements de terrain en masse dans cette région de 20 millions d'habitants, ont prévenu les services météorologiques.

Et "l'évacuation des populations menacées est rendue encore plus difficile cette année à cause du Covid-19", a expliqué à l'AFP le porte-parole des services de défense civile régionaux, Alexis Naz.

Les écoles, fermées à cause du virus, serviront de refuge, mais là où on aurait pu normalement mettre 16 pesonnes par salle, en raison du virus, le nombre sera limité à 5 par salle, a-t-il expliqué.

Les Philippines sont touchées chaque année en moyenne par une vingtaine de tempêtes tropicales et de typhons, qui détruisent les récoltes, les maisons fragiles et les infrastructures, maintenant des population entière dans la pauvreté permanente.

Le pire de l'histoire récente a été, en 2013, le super typhon Haiyan, qui avait fait plus de 7.300 morts, notamment dans la ville centrale de Tacloban submergée par des vagues géantes.