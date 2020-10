Hand: le PSG surclasse Limoges et reste invaincu en Starligue

Les handballeurs parisiens ont surclassé Limoges 42 à 20 samedi dans leur salle de Coubertin à huis clos, et ont signé leur sixième victoire en autant de rencontres du championnat de France, renforçant leur position en tête du classement.

Ce match entre le PSG et Limoges est le seul joué ce week-end pour le compte de la 7e journée de Starligue, les autres rencontres ont été reportées en raison de cas de Covid-19 dans les effectifs, ou en raison du huis clos imposé par le nouveau confinement entré en vigueur vendredi et jusqu'au 1er décembre au minimum.

Le manager du PSG Bruno Martini s'est d'ailleurs clairement prononcé, au micro de beIN Sports, pour la poursuite du championnat, même à huis clos comme le fait le championnat allemand. La Ligue nationale de handball doit se prononcer en cours de semaine pour la poursuite ou non de ses championnats (Starligue et Proligue).

A Coubertin, l'inattendue affiche entre les deux premiers du championnat, le PSG, sextuple champion de France en titre, et le surprenant promu Limoges, a très rapidement tourné à la démonstration parisienne.

Plus en difficulté en Ligue des champions, le PSG a poursuivi sa promenade de santé au niveau national contre Limoges, regagnant le vestiaire après la première période avec 12 buts d'avance (20-8).

"C'est un contexte compliqué et se mettre dans un match à huis clos ce n'est jamais simple. Ce sont les aléas, on joue dans une situation sanitaire complexe dans le monde entier et dans notre pays. On doit essayer de procurer le plus de plaisir possible aux téléspectateurs", a commenté Elohim Prandi, meilleur buteur de la rencontre (13 buts), au micro de beIN Sports.

Le pivot parisien Luka Karabatic, absent depuis fin septembre, a effectué samedi son retour, et Vincent Gérard a fermé la porte aux rares attaques limougeaudes (11 arrêts sur 30 tentatives).

Avec six victoires en six matches, le PSG caracole en tête de la Starligue avec 12 points, trois de plus que Limoges, son premier poursuivant, dans un championnat fortement perturbé par le Covid-19. Après la trêve internationale, le PSG doit se déplacer à Nîmes dans deux semaines, pour son premier test de la saison.