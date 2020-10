Euromillions Volley League - Roulers gagne le choc contre Maaseik et est seul en tête

(Belga) Roulers a remporté samedi le choc de la quatrième journée de l'Euromillions Volley League contre Maaseik 3-2 (25-23, 21-25, 23-25, 25-17 et 15-10) et occupe seul la tête du classement.

Dans les autres rencontres, Menin a battu Waremme 3-1 (25-21, 25-19, 23-25 et 25-16). Alost s'est imposé 3-0 (25-20, 25-22 et 25-22) contre Gand, Haasrode Louvain s'est joué 3-1 (25-22, 19-25, 25-21 et 25-17) d'Achel. Suite au report de la première journée, la plupart des équipes ont joué trois matchs. Roulers est en tête avec 8 points, devant Menin et Maaseik (7). Alost suit avec 4 unités. Viennent ensuite Haasrode Louvain (un match de moins) et Gand avec 3). Achel (1) et Waremme (un match de moins), toujours bloqué à 0, ferment la marge. (Belga)