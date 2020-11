Coronavirus en Belgique: le CMH de Bra-sur-Lienne affrète un 2e hélicoptère pour les transferts de patients

Le Centre médical héliporté (CMH) de Bra-sur-Lienne (province de Liège) a affrété un second hélicoptère qui sera affecté aux transferts rapides entre hôpitaux de patients Covid-19 nécessitant une surveillance médicalisée intensive, signale-t-il dimanche. Jusqu'au 26 novembre, cet appareil sera mis à la disposition exclusive du SPF Santé publique.

"Ce second vecteur de secours héliporté est une aide exceptionnelle, développée en urgence, dans le cadre de l'évolution galopante de la pandémie de la crise Covid-19 et de la saturation des capacités de prise en charge des hôpitaux", explique le CMH, soutenu dans son initiative par les hôpitaux liégeois du CHC MontLegia, du CHU Sart-Tilman et du CHR La Citadelle. Le Centre médical était en effet de plus en plus sollicité pour des cas de coronavirus ces dernières semaines.

Cela permettra de conserver des capacités d'hospitalisation optimale en région liégeoise et de répondre à la saturation des soins intensifs et au besoin croissant de transferts de patients vers des hôpitaux plus éloignés, notamment en Flandre et en Allemagne, souligne-t-il. Un phénomène renforcé par la difficulté croissante d'organisation des transferts de patients par la route et la disponibilité des ambulances. Le 2e hélicoptère est opérationnel depuis ce dimanche 1er novembre, au départ de la base héliportée de Bra-sur-Lienne. Grâce à cela, l'hélicoptère principal jouira d'une disponibilité maximale 24h sur 24 pour sa mission première de secours à la population en aide médicale urgente dans les provinces de Liège, Luxembourg et Namur. Cela d'autant plus avec la crise actuelle qui mobilise beaucoup les SMUR des différents hôpitaux, pointe encor le CMH.

