Automobile: le marché du neuf chute de près de 10%, le marché de l'occasion explose

Le marché automobile français, toujours affecté par la pandémie, a reculé en octobre de 9,49% sur un an pour les véhicules neufs mais a bondi de 11% pour les occasions, selon des chiffres publiés dimanche.

Octobre 2019 avait été un très bon mois pour les ventes de véhicules neufs, tandis qu'octobre 2020 est en ligne avec les moyennes des années précédentes, avec 171.049 immatriculations de voitures particulières neuves, ont annoncé dimanche les constructeurs.

Du côté des Français, le groupe Renault affiche une baisse de 9,69% en 2020 par rapport à son très bon mois d'octobre en 2019, avec 42.634 véhicules, d'après les chiffres publiés par le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA). Le constructeur est notamment touché par un net recul de Dacia (-23,30%).

PSA résiste mieux, avec -2,78% et 60.430 véhicules, le net recul de Citroën étant compensé par des bons scores de Peugeot et d'Opel. La Peugeot 208 continue sa course en tête des véhicules les plus vendus de l'année, devant la Renault Clio et la Peugeot 2008.

"On revient aux chiffres traditionnels du mois d'octobre", a commenté François Roudier, porte-parole du CCFA. Les ventes sont plus "saines" que pour une fin d'année ordinaire, avec plus de ventes aux particuliers et moins de prix cassés, "et les marges sont bien tenues", a-t-il expliqué. "Mais il faut rester prudent sur la gestion des derniers mois de 2020".

Les groupes français se sont mieux comportés que les groupes étrangers, qui reculent de 14,62% en moyenne. Le groupe Volkswagen, premier importateur dans l'Hexagone, se replie notamment de 8,23%, après un très bel automne 2019. BMW recule de 23,09% et Toyota de 31,78%.

La part de véhicules hybrides ou électriques a presque triplé en un an, représentant désormais près d'une voiture sur cinq. La moyenne des émissions de CO2 des voitures neuves vendues en France atteint ainsi son plus bas historique, à 95,5 g/km.

Le marché de l'occasion a, lui, bondi de 11% avec 593.411 immatriculations en octobre, selon le cabinet AAA Data.

"Contre toute attente, les particuliers achètent davantage de voitures et ce, depuis plusieurs mois maintenant", souligne le cabinet. "De plus, les décisions d'achat se prennent plus rapidement. Les mesures incitatives mises en place par le gouvernement comme la prime à la conversion et le bonus écologique (ou l'annonce du durcissement du malus écologique en 2021) agissent conjointement comme des déclencheurs de décision chez les consommateurs français".

Le marché des véhicules neufs se remettait doucement d'un printemps bouleversé par la crise sanitaire. Les livraisons de véhicules s'étaient écroulées de 72% en mars et de 88,8% en avril, avant de se redresser légèrement pendant l'été.

De janvier à octobre, les mises en circulation de voitures particulières neuves se sont effondrées de près de 27% à 1,337 million d'unités, contre 1,830 à la même période de l'an dernier. Et le reconfinement annoncé jeudi a rendu la fin de l'année imprévisible.

"Les commandes étaient assez bonnes début octobre mais elles se sont dégradées fortement à la fin du mois", a expliqué François Roudier. Entre le comportement imprévisible des consommateurs face aux primes et malus, et l'effet du Covid, "on est sur une fin d'année difficile", a-t-il souligné.