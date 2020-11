Le deuxième mois d'octobre le plus sombre depuis 1887

(Belga) Octobre 2020 aura été le deuxième mois d'octobre le plus sombre depuis le début des mesures en 1887, a signalé dimanche l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bilan climatologique mensuel.

A Uccle, la durée d'insolation n'a en effet atteint que 56 heures et 32 minutes, là où la normale est de 112 heures et 38 minutes. Le record absolu est toujours détenu par octobre 1998, avec seulement 42 heures et 48 minutes d'ensoleillement. Il n'y a pas eu une seule journée avec un ciel serein à légèrement nuageux, alors que la normale est de 3,4 jours. Il faut remonter à 1998 pour retrouver une telle particularité. Octobre a par ailleurs été marqué par une fin de mois chaude. A Uccle, les températures se sont d'abord toutes situées en dessous de leur normale respective lors des 19 premiers jours du mois. A partir du 20, la tendance s'est inversée et les températures ont ensuite toutes été supérieures à leur normale jusqu'au 31. Il y a même eu un jour printanier, où le mercure a dépassé les 20 degrés, le 21 octobre. Sur l'ensemble du mois, la température moyenne, de 11,5 degrés, fut très proche de la normale de 11,1. La plus élevée mesurée durant le mois l'a été à Liège-Monsin, avec 22,4 degrés (le 21 octobre) et la plus basse à Elsenborn (Bütgenbach), avec -2,3 degrés (le 18). Le mois dernier a également été très légèrement plus pluvieux que la normale, note l'IRM. A Uccle, il a ainsi plu très régulièrement, d'abord entre le 1er et le 13, puis du 20 jusqu'à la fin octobre. La quantité mensuelle de précipitations y a été de 75,8 mm (normale: 74,5 mm), récoltée en 22 jours (normale: 16,6 jours). Il y a en outre eu 8 jours d'orage dans le pays durant le mois (normale: 5,9 jours). (Belga)