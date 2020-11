Coronavirus en Belgique: les grandes surfaces ne pourront pas vendre certains produits non essentiels pour éviter toute concurrence déloyale

Ce lundi 02 novembre, la Belgique entrera dans son second confinement. Le premier intervenu au printemps avait laissé des traces. Certains enseignements ont pu en être tirés permettant de mieux appréhender la période qui arrive selon le ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME David Clarinval sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche. Des mesures pour éviter une concurrence déloyale des grandes surfaces envers les petits commerçants sont notamment en cours d'élaboration.

Plus de bulle sociale, écoles fermées jusqu’au 16 novembre, commerces et restaurants clos. La Belgique est de nouveau en confinement, et beaucoup sont ceux qui redoutent les conséquences sur leurs vies, leur moral, l’économie. Une chose est sûre : tous espèrent que ces "mesures de la dernière chance", comme les a qualifiées le Premier ministre, sont bel et bien les dernières.

Le ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME David Clarinval assure que des enseignements ont été tirés du premier confinement débuté au mois de mars. Ainsi, "la liste des commerces pouvant rester ouverts", ont été élargis par rapport à la première vague, explique le ministre. Il est également possible pour les commerces de proposer à leurs clients un service de commande et de retrait sur place, si la collecte se fait à l'extérieur du magasin. "Ce 'click & collect' vient en plus du droit passerelle doublé (le doublement des montants du droit passerelle de crise a été accordé le 25 octobre dernier, ndlr), ce qui leur permettra d'avoir un peu de trésorerie", estime David Clarinval. "Évidemment moins que s'ils étaient restés ouverts", concède-t-il toutefois.

Petits commerçants et grandes surfaces sur la même ligne

Plusieurs téléspectateurs ont soulevé un fait qu'ils estiment être une injustice, comme Michel qui se demande : "Les magasins non essentiels doivent fermer mais les grandes surfaces peuvent vendre des souliers, etc. Est-ce normal ?"

Le ministre annonce donc que des discussions sont toujours en cours sur l'élaboration d'un arrêté ministériel. Il précisera une liste de produits non essentiels que les grandes surfaces ne pourront plus vendre dans leurs rayons afin d'éviter une concurrence déloyale envers les petits commerces contraints à la fermeture. L'arrêté devrait être publié ce dimanche. La volonté du gouvernement est de mettre "les indépendants et les grandes surfaces sur la même ligne", selon David Clarinval. "C'est éviter ce qu'on a connu lors de la première vague avec une concurrence déloyale, on a vu par exemple Delhaize faire du 'take away' quand on a fermé l'Horeca, c'était très peu acceptable pour nous", ajoute-t-il.

Comme le ministre de la Santé Franck Vandenbroucke samedi, David Clarinval a enfin appelé les Belges à ne pas se ruer dans les magasins avant leur fermeture. "Soutenez nos commerçants en allant faire de la réservation de colis et en allant les chercher dans les jours qui viennent. Ne vous agglutinez pas aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Il y aura la possibilité d'accéder à tous les produits".

