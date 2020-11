Le coronavirus a muté depuis le mois de mars: qu'est-ce que cela change? (vidéo)

Cette nouvelle vague du coronavirus en Belgique serait liée au fait que le Covid-19 ait muté depuis le mois de mars. Mais pas que, selon les experts invités de l'émission C'est pas tous les jours dimanche (RTL-TVI).

"C'est en fait la vie normale d'un virus", a confirmé Pedro Facon, commissaire gouvernemental du Covid-19 en Belgique. "Les scientifiques m'ont dit qu'après un certain temps, la contagiosité augmente mais l'impact peut aussi diminuer. Donc, il est un peu tôt pour faire des conclusions. Cependant, dans les hôpitaux, on voit qu'il y a quelque chose qui change. Il y a plus de gens à l'hôpital que lors de la première vague, mais en même temps le taux de gens aux soins intensifs est moins élevé. Il y a quelque chose qui change. Mais je serais quand même prudent et laisserais aux scientifiques de tirer des conclusions".

"Il n'y au aucune étude qui montre que ce virus augmente sa virulence", a ajouté Nathan Clumeck, professeur émérite en maladies infectieuses à l'ULB et au CHU Saint-Pierre. "Par contre, comme tous les virus, il mute. Et cette mutation est une signature génétique qui permet, en faisant des analyses de ce virus, de savoir où les gens ont été infectés ou pas. Il n'y a pas d'augmentation de la virulence. L'augmentation des cas en Belgique est liée aux conditions qui ont changé: l'arrivée de l'automne et de l'hiver et de la rentrée à l'intérieur et et liée aussi à la transmission aérogène".

