Coronavirus - Un comptoir de sécurité en plus à Brussels Airport pour gérer l'afflux de passagers

(Belga) Brussels Airport a ouvert dimanche un comptoir de sécurité supplémentaire pour gérer au mieux l'afflux de passagers sur le départ. Plus de personnes que prévu se sont en effet rendues à l'aéroport de Zaventem, ce qui est probablement lié à une augmentation des réservations de dernière minute en raison des mesures sanitaires plus strictes annoncées et qui entreront en vigueur dans la nuit de dimanche à lundi.

Au total, 73 vols au départ de Zaventem étaient prévus samedi et 75 dimanche, ce qui n'était pas plus que prévu, mais les avions ont transporté plus de passagers. Les vols étaient principalement à destination de la Grèce, des îles Canaries et de certaines régions d'Italie. Le hall des arrivées était quant à lui beaucoup moins fréquenté. (Belga)