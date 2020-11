Coronavirus: le centre-ville d’Anvers bondé pour le dernier dimanche de shopping, "Une erreur majeure" pour Elio Di Rupo

Interrogé dans la matinale de Bel RTL, le ministre-président wallon, Elio Di Rupo, a réagi au maintien du dimanche de shopping à Anvers, dans le contexte d’un renforcement des mesures de lutte contre le coronavirus. Evénement qui a attiré beaucoup de monde, à la veille de la fermeture des commerces non-essentiels.

À Anvers, chaque premier dimanche du mois, les commerçants du centre historique ont l'habitude d'ouvrir leurs portes aux clients. C'est ce qu'on appelle communément "le Dimanche shopping". Malgré la situation sanitaire et à la veille d'un reconfinement, cet événement n'a pas été annulé.



Dans la matinale de Bel RTL, le ministre-président wallon Elio Di Rupo a regretté que cette journée de shopping ait été maintenue, tout comme la gouverneure de la province avant lui.



"Je pense que c’est une erreur majeure et je suis d’ailleurs très déçu qu’une personnalité comme Bart De Wever invite les gens à se rassembler. C’est de l’irresponsabilité. Les sensibilités au nord, au sud et à Bruxelles sont différentes mais chacun a fait un effort et on est sorti du comité de concertation avec des mesures qui sont des mesures identiques à Anvers, à Liège, à Mons et à Bruxelles. Et pour notre pays, je crois que c’est important pour la compréhension aussi de nos concitoyens, je pense que c’est important", a dit Elio Di Rupo.

COVID 19 EN BELGIQUE: où en est l'épidémie ce 2 novembre ?