Samuel Paty: toutes les écoles de France ont rendu hommage au professeur assassiné lors de la rentrée

Toutes les écoles de France ont respecté une minute de silence à 11 heures ce lundi matin, en hommage à Samuel Paty. Ce professeur a été assassiné parce qu'il avait montré des caricatures du prophète Mahomet à ses élèves.

Aux quatre coins de l'hexagone le même silence, la rentrée scolaire est solennelle. Douze jours après l'assassinat de Samuel Paty, l'enseignement répond à l'horreur par l'union.

Une minute de silence nationale a été respectée mais surtout des mots pour combattre l'indicible. "Vous tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des enfants. Vous êtes responsables de la patrie. Il faut qu'ils sachent quelle est la racine de toutes nos misères, l'égoïsme aux formes multiples". Cet extrait issu de la lettre de Jean Jaurès aux instituteurs et institutrices sert de support pour rappeler le rôle des professeurs.

Qu'ils se sentent soutenus par nous tous

"Le professeur c'est fondamental dans une société qui va bien, c'est central. Il ou elle doit être respecté et aujourd'hui dans les témoignages que vous aurez, ce que je souhaite c'est cet état d'esprit finalement, pas seulement de résilience mais d'énergie autour des professeurs parce qu'on a besoin qu'ils se sentent soutenus par nous tous", a explique le ministre français de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer ce matin au micro de France Inter. Réexpliquer les valeurs de l'enseignement mais aussi celles de la liberté d'expression.

Au collège de Samuel Paty, pas de rentrée pour les élèves aujourd'hui. Les autorités laissent une journée aux collègues et amis enseignants pour se retrouver. C'est dans l'école primaire juste à côté que le Premier ministre et le ministre de l'Education sont venus rendre hommage au professeur d'histoire et à l'ensemble du métier.