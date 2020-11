Coronavirus en Belgique: les parfumeries sont-elles ouvertes?

Vous êtes particulièrement nombreux à nous poser des questions depuis les annonces de vendredi. RTL INFO Répond à vos questions avec Amélie Schildt.

La Belgique, pays au monde où le coronavirus circule le plus, a décidé un "confinement plus sévère", évoquant "des mesures de la dernière chance" pour tenter de ralentir la pandémie. Le comité de concertation a adopté vendredi une série de mesures qui plongent la population dans un "confinement renforcé" et ces décisions sont d'application depuis ce matin.

"Est-ce que les parfumeries sont ouvertes?", nous demande Patrick via le bouton orange Alertez-nous. Ce dernier a vu que les magasins d'hygiène et de soins peuvent rester ouverts.

"Les parfumeries ne seront pas ouvertes. Quand on parle de produits d’hygiène et de soins, on parle vraiment des magasins qui vendent surtout des gels douche, des shampoings, des produits pour bébé, etc. Mais ça ne concerne pas les magasins qui vendent surtout des produits de beauté ou des parfums. Les parfumeries restent fermées", répond Amélie Schildt.

"Il faut savoir que même du côté des cabinets ministériels, tout n’est pas encore clair. Les points détaillés dans l’arrêté, les cas concrets sont en train de se préciser", ajoute-t-elle.

