Après les loups et les lynx, des chacals dorés semblent se diriger vers la Belgique

Après les loups et les lynx, des chacals dorés semblent également se diriger vers la Belgique, a indiqué lundi l'organisation flamande Welkom Wolf. Ce canidé s'est répandu ces dernières années en Europe, vers le nord et l'ouest.



En septembre, six moutons ont été dévorés à Kranenburg, dans le Land allemand de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, près de la frontière néerlandaise. Dans un premier temps, il a été suspecté que les ovins avaient été tués par un loup mais en réalité, ils ont été mordus par un chacal doré mâle. Ce qui rend de plus en plus plausible l'arrivée de l'animal en Flandre. Kranenburg se situe en effet à un jet de pierre du Limbourg septentrional néerlandais, et sur la route que les loups Naya, Roger et Noëlla ont empruntée pour arriver jusqu'au Limbourg belge. Welkom Wolf, qui dépend de l'association de protection de la nature "Landschap", se dit prête à l'arrivée de chacals en Belgique, un site web étant déjà disponible pour rassembler toutes les informations sur la présence de l'espèce dans le Plat pays. Le chacal doré n'était encore jamais venu dans cette partie de l'Europe mais l'animal élargit son territoire depuis un certain temps. Le canidé est omnivore mais les petits animaux forment la base de son régime alimentaire. Les chacals dorés sont protégés en Europe par la Convention de Berne et la directive Habitats.

