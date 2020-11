Coronavirus: à Wuhan, la vie normale a repris, les boites de nuit sont pleines, l'économie a retrouvé son niveau d'avant l'épidémie

Vous êtes plusieurs à nous demander régulièrement, via le bouton orange Alertez-nous, quelle est la situation à Wuhan, la ville chinoise de 11 millions d'habitants où est apparu le coronavirus l'hiver dernier. L'épidémie n'est plus d'actualité dans cette mégapole au bord du fleuve Yang-Tsé où la vie a repris son cours normal. Plus de masques dans les rues, plus de contrôles de température, plus de distanciation sociale ou de gestes barrières. "Les rues du quartier historique sont remplies comme avant", observe Arnaud Miguet, envoyé spécial de France info. Et la nuit, les discothèques sont bondées, la jeune chinoise rattrapant le temps perdu, commente le journaliste. L'économie, elle aussi, rattrape le temps perdu. "L'industrie automobile, moteur de l'économie locale – ­Peugeot et Citroën y ont installé leurs plus grosses usines chinoises –, a notamment redémarré", rapporte Sébastien Le Belzic, envoyé spécial à Wuhan pour le Journal du Dimanche. Alors qu'elle avait plongé de 40% au premier trimestre, l'économie a déjà retrouvé son niveau d'avant l'épidémie. Le confinement sévère qui avait enfermé la population durant plus de deux mois (du 23 janvier au 8 avril) est désormais derrière et le marché de viandes (notamment d'animaux sauvages) à partir duquel le coronavirus se serait prolongé dans le monde entier est à présent "à l'abandon et caché derrière de grandes palissades bleues, il devrait être détruit prochainement", raconte le journaliste du Journal du Dimanche.