Coronavirus aux Pays-Bas: où en est l'épidémie dans ce pays?

Les Pays-Bas ont enregistré, entre dimanche matin et lundi matin, 8.306 nouveaux cas de coronavirus, a indiqué lundi l'Institut national de santé publique et de l'environnement (RIVM). Ce nombre laisse espérer un aplatissement de la courbe des infections, alors que le nombre de nouvelles contaminations dépassait encore les 8.700 la veille, les 9.800 samedi et les 11.000 cas vendredi.



Les Pays-Bas ont réinstauré un confinement partiel à la mi-octobre, imposant une fermeture aux établissements horeca et annulant la plupart de événements à venir. Au cours des sept derniers jours, près de 67.000 personnes ont été testées positives au coronavirus. Au total, environ 368.000 cas ont été détectés aux Pays-Bas depuis l'apparition du virus en février.

