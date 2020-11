A La Havane, retour à l'école après sept mois de fermeture

Quelque 200.000 enfants cubains sont retournés lundi, masque sur le nez, dans les écoles de La Havane, fermées depuis plus de sept mois en raison de la pandémie de coronavirus, désormais sous contrôle dans l'île.

Heureux de retrouver amis et professeurs après des mois de confinement, les élèves doivent toutefois suivre un protocole sanitaire strict.

A l'école Nicolas Estevanez, dans le quartier du Vedado, les enfants doivent désinfecter leurs mains et les semelles de leurs chaussures avec une solution de chlore avant d'entrer dans les salles de classe. Chacun doit avoir pour la journée trois masques, afin d'en changer régulièrement, a constaté un photographe de l'AFP.

Dans le reste du pays, où les écoles ont rouvert dès septembre, plus de 500.000 enfants entament une nouvelle année scolaire, après avoir terminé le programme de la précédente ces dernières semaines.

A La Havane, où le nombre de cas a mis plus de temps à baisser, les enfants vont terminer l'année scolaire 2019-2020 et entamer la suivante d'ici cinq semaines.

"La capitale, après avoir affronté une deuxième vague de Covid-19 complexe, peut finalement rouvrir aujourd'hui ses établissements scolaires, mais pendant cinq semaines il s'agira de renforcer les contenus de l'année précédente, et ce n'est que le 7 décembre que la nouvelle année scolaire commencera", a précisé le journal officiel Granma.

Dans la capitale, 124.700 élèves de primaire, âgés de 5 à 11 ans et vêtus de l'uniforme bordeaux et blanc, ont repris le chemin de l'école après avoir suivi les cours via la télévision ces derniers mois.

Portant l'uniforme moutarde et blanc, 57.100 collégiens ont fait de même, ainsi que 23.400 lycéens, dont l'uniforme est bleu et blanc.

L'éducation à Cuba, un des deux piliers de la révolution socialiste avec la santé, est gratuite à l'école comme à l'université. L'école est obligatoire jusqu'à 14 ans.

L'île de 11,2 millions d'habitants comptait dimanche soir 6.970 cas de coronavirus, dont 129 décès et 6.318 rémissions, des chiffres très bas par rapport à ses voisins d'Amérique latine et des Caraïbes.

Dans le pays toutefois, les provinces de Pinar del Rio (ouest) et Sancti Spiritus (centre) font face à un regain de cas et les écoles rouvriront donc plus tard.