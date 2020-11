Paulette, 83 ans, a disparu à Andenne: l'avez-vous vue?

A la requête du Parquet de Namur, la police demande de diffuser l'avis suivant.

Le lundi 2 novembre 2020 vers 13h00, Paulette LANDRIEUX, une femme âgée de 83 ans, a quitté à pied son domicile situé rue de Reppe à Andenne. Depuis elle ne s'est plus manifestée.

Paulette mesure entre 1m60 et 1m70 et est de corpulence normale. Elle a les cheveux mi-longs gris/blanc et porte des lunettes.

Au moment de sa disparition elle portait un pantalon noir, une veste bleue et des chaussures marrons.

Elle peut paraître confuse.

Si vous avez vu Paulette LANDRIEUX ou si vous connaissez l'endroit où elle se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30300.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu.

Cet avis est disponible sur www.police.be.