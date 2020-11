Apple devrait annoncer de nouveaux modèles de Mac le 10 novembre

Apple a annoncé lundi la tenue d'un événement marketing le 10 novembre au cours duquel le géant américain, qui vient de lancer sa dernière gamme d'iPhone compatibles avec la 5G, pourrait dévoiler des ordinateurs Mac équipés de nouvelles puces.

La présentation sera diffusée en ligne depuis le siège californien du groupe à Cupertino à partir de 17H00 GMT.

Selon plusieurs spécialistes, Apple devrait annoncer ses nouveaux modèles de Mac équipés d'une toute nouvelle puce.

En juin, lors de sa conférence annuelle pour les développeurs, la firme avait en effet affirmé qu'elle allait désormais fabriquer ses propres puces pour sa gamme d'ordinateurs afin de rassembler les écosystèmes des iPhone, iPad et Mac.

Les modèles de Mac actuellement commercialisés sont équipés de microprocesseurs produits par le groupe américain de semi-conducteurs Intel.

Dans ses résultats trimestriels publiés la semaine dernière, l'entreprise a indiqué que les ventes de Mac lui avaient rapporté un peu plus de 9 milliards de dollars entre juillet et septembre, soit une hausse de près de 30% sur un an.

Apple a lancé fin octobre son iPhone 12, le premier smartphone du groupe américain capable de se connecter aux réseaux 5G, qui promettent une vitesse de connexion ultra-rapide à Internet.

En septembre, le géant californien avait présenté de nouveaux modèles d'Apple Watch et d'iPad ainsi qu'un nouvel abonnement, intitulé Apple One.