Attaque à Vienne: l'assaillant abattu était un radicalisé proche de l'EI (groupe terroriste Etat islamique)

L'assaillant tué par la police, après un attentat qui a fait trois morts lundi soir à Vienne, était "un sympathisant" du groupe jihadiste Etat islamique (EI), a annoncé mardi matin le ministre autrichien de l'Intérieur.

L'assaillant abattu par la police hier soir à Vienne lors d'une attaque terroriste à six endroits de la ville était "une personne radicalisée qui se sentait proche de l'EI", a déclaré Karl Nehammer lors d'une conférence de presse. Il a précisé que l'assaillant abattu était armé et portait bien une ceinture d'explosifs. Le maire de Vienne avait indiqué plus tôt que celle-ci était factice.

Deux hommes et une femme sont décédés au cours de cette attaque et 15 autres personnes ont également été blessées, dont un policier, selon les derniers éléments fournis par les forces de l'ordre.

Les enquêteurs ont accédé au logement du terroriste tué en forçant la porte avec des explosifs, a-t-il précisé, sans souhaiter donner davantage de détails sur le profil de l'attaquant. "Lourdement armé", il était équipé d'un fusil d'assaut et d'une ceinture d'explosifs factice, selon le ministre. M. Nehammer, qui avait affirmé auparavant qu'au moins un autre suspect était en fuite, a dit partir du principe qu'ils étaient "plusieurs" sans pouvoir formellement l'assurer.

Les enquêteurs tentent de déterminer s'il est possible qu'il n'y en ait eu qu'un seul, alors "que les tirs ont eu lieux en différents endroits", a-t-il souligné.

ATTAQUE À VIENNE: 4 morts dont 1 des terroristes

Plusieurs vidéos amateur circulent sur les réseaux sociaux montrant un des terroristes.