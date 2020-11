Météo: les températures tombent, on flirtera avec les 0°C en Ardenne cette nuit

La journée de mardi débutera en douceur sous de larges éclaircies. Les nuages s'aggloméreront ensuite dans le courant de la matinée et, dans l'ouest, une averse sera même possible, prévient l'Institut royal météorologique (IRM). L'après­-midi, la nébulosité deviendra variable partout, avec quelques averses localisées. Conformes aux valeurs de saison, les maxima seront compris entre 8 ou 9°C en Haute Ardenne et 12 ou 13°C en Campine. Le vent, modéré, deviendra assez fort, voire éventuellement fort à la mer. Des rafales de 50 à 65 km/h seront encore possibles, principalement après midi. Ce soir, le risque d'averse perdurera, surtout dans l'est du pays. Durant la nuit, le temps deviendra plus sec, sauf à l'ouest où quelques gouttes pourraient encore tomber. Il fera assez froid avec des minima proches de 0°C sur les hauteurs de l'Ardenne, de 3 ou 4°C dans le centre et jusqu'à 6°C à la Côte. Le vent sera généralement faible.

