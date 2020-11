Les pharmaciens se proposent de tester les personnes asymptomatiques

(Belga) Le secteur des pharmaciens belges propose de dépister les personnes asymptomatiques avec des tests rapides afin de soulager les hôpitaux et les laboratoires de biologie clinique, font savoir mardi l'Association pharmaceutique belge (APB) et l'office des pharmacies coopératives de Belgique (Ophaco). Ces dépistages sont selon eux d'autant plus cruciaux que 40% des personnes positives au Covid-19 propagent le virus en étant pas ou peu symptomatiques.

"Depuis avril, le secteur des pharmaciens propose son aide aux autorités du pays dans le cadre du dépistage du Covid-19", écrivent les organisations dans leur communiqué. Elles proposent de soulager les hôpitaux et laboratoires de biologie clinique, mais aussi de "contribuer à la stratégie globale de lutte contre le Covid-19" en permettant notamment de tester les personnes asymptomatiques, qui n'ont pas accès au testing pour le moment. Les pharmaciens proposent d'utiliser des tests rapides, déjà intégrés dans la stratégie de lutte de la plupart des pays européens. Bien que moins fiables que les tests PCR, ces tests antigéniques donnent un résultat en 15 à 20 minutes, sont moins coûteux, peuvent être réalisés à plus grande échelle et déployés en pharmacie pour augmenter les capacités de dépistage et le rendre plus accessible à la population. Les pharmaciens affirment par ailleurs être disposés à enregistrer et relayer les résultats, ainsi qu'à informer et assister les citoyens afin de les aider à adopter un comportement adéquat face à l'épidémie. Les associations de pharmaciens APB et Ophaco suggèrent de s'inspirer de l'exemple des pays où ce dépistage rapide a déjà été mis en œuvre, sur base volontaire, en pharmacie. Leur proposition "vise une mise en œuvre intégrée, concertée avec les médecins généralistes", concluent-elles. (Belga)