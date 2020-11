L'Ukraine "proche d'une catastrophe", selon son ministre de la Santé

(Belga) L'Ukraine est "proche d'une catastrophe" sanitaire en raison d'une progression fulgurante de la pandémie de coronavirus face au manque de lits disponibles et de personnel médical, a averti mardi le ministre de la Santé.

"Nous avons franchi le point de non-retour et sommes proches d'une catastrophe", a déclaré Maksym Stepanov lors d'un discours devant les députés, prévenant que "le pire est à venir". "En cas de la saturation à 100% des lits, nous serons contraints de trier" les patients pour soigner "en priorité ceux qui ont les meilleurs chances de survie", a-t-il ajouté. Le nombre de nouveaux malades ne cesse d'augmenter en Ukraine avec un record mardi de 8.899 cas recensés en 24H, dont 1.207 hospitalisations sur une population de près de 40 millions de personnes. Cette ex-république soviétique dont le système de santé publique est délabré dispose actuellement de plus de 52.000 lits d'hôpital pour les malades du Covid-19 mais plus de 67% sont déjà occupés, selon le ministère de la Santé. Très critiqué pour sa gestion de l'épidémie par l'opposition qui exige son remplacement, M. Stepanov a mis en cause la "négligence flagrante" de ses compatriotes vis-à-vis des mesures de prévention, essentiellement, le port du masque et la distanciation. Pour pallier le manque de personnel, le ministère de la Santé cherche à engager des médecins stagiaires et étudiants, a souligné le ministre. Des médias ukrainiens rapportent des cas de démissions massives de soignants à cause du manque de moyens de protection, d'une charge de travail accrue et de salaires largement insuffisants. Les autorités ont créé un fond spécial destiné à la lutte contre le coronavirus. Mais sur environ 840 millions d'euros dépensés, presque la moitié, selon plusieurs médias, a été utilisée pour la réparation des routes ukrainiennes, souvent en très mauvais état, dans le cadre d'un projet parrainé par la présidence. A ce jour, plus de 411.000 cas de coronavirus, dont plus de 7.500 décès ont été officiellement recensés dans ce pays, un des plus pauvres en Europe. (Belga)