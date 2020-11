Présidentielle américaine 2020 - Présence policière aux abords de la Trump Tower à New York

(Belga) Un présence policière notable a été déployée aux abords de la Trump Tower, bâtiment iconique construit par le président américain sortant Donald Trump, mardi soir, en fin de journée de scrutin présidentiel aux USA, rapporte la chaine d'information conservatrice Fox News.

Plusieurs véhicules et bus de police étaient disposés dans les rues aux abords du bâtiment qui fait office de résidence pour Donald Trump, son épouse Melania et son fils Baron, à Manhattan. Lors d'une conférence de presse mardi, le chef de la police new-yorkaise a assuré que ses agents seraient prêts à répondre à tout incident mais qu'il n'y avait pas de menace crédible. Il a toutefois précisé que le dispositif policier dans la mégalopole resterait renforcé au-delà de mardi, jour du scrutin. "Dans les jours prochains, il y aura des policiers supplémentaires qui seront disponibles pour répondre à toute forme d'incident". Le New York Post rapportait aussi que certains commerces de Manhattan avaient couvert leurs devantures, anticipant la possibilité de débordements éventuels. (Belga)