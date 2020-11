Météo: nous avons une bonne nouvelle pour toute la semaine

Aujourd'hui, après la dissipation de l’éventuelle grisaille matinale, le ciel sera changeant avec toutefois la possibilité de larges éclaircies et le temps restera sec. Les maxima seront compris entre 6 degrés en Hautes-Fagnes et 11 degrés dans l'ouest du pays. Le vent sera faible, de direction variable ou de secteur sud-ouest, puis de direction variable ou de secteur nord.

Jeudi, la journée débutera sous les nuages bas, la brume ou le brouillard en plusieurs endroits. Cette grisaille ne se dissipera que lentement et pourrait donc être tenace par endroits. En Ardenne et dans le sud du pays, les éclaircies se développeront assez rapidement. L'après-midi, le temps deviendra ensoleillé dans la plupart des régions. Le temps sera sec et les maxima compris entre 7 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 8 à 10 degrés ailleurs. Le vent sera faible sans direction précise au nord du sillon Sambre-et-Meuse et modéré de secteur est à nord-est au sud du sillon Sambre-et-Meuse.

Vendredi, après une nuit assez froide avec des gelées au sol par endroits et du brouillard local, le temps sera sec, calme et ensoleillé avec des maxima de 9 à 12 degrés. Le vent sera d'abord faible, puis modéré, de secteur est. Sur les hauteurs de l'Ardenne et à la mer, il sera généralement modéré de secteur est à sud-est. Les rafales pourront atteindre 50 km/h sur les hauteurs.

Samedi, le temps restera sec et le soleil sera toujours bien présent. L'après-midi, des voiles d'altitude arriveront depuis le sud. Il fera à nouveau plus doux avec des maxima de 11 à 16 degrés. Le vent sera faible à modéré de secteur sud-est. Sur les hauteurs, il sera plutôt modéré.

Dimanche

Dimanche, une faible zone de pluie traversera le pays et il faudra donc s'attendre à quelques faibles précipitations par moments. Il fera très doux avec des maxima de 12 à 16 degrés, sous un vent faible à modéré de sud.