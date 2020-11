Elections américaines: Trump revendique avoir "gagné" et évoque des fraudes

Le président sortant Donald Trump s’est exprimé ce mercredi matin vers 8h, alors que le candidat républicain à la Maison Blanche est dans une course extrêmement serrée contre Joe Biden.

"Les résultats sont phénoménaux. Nous sommes prêts à les célébrer", a-t-il affirmé. "Je n'ai jamais vu de tels résultats. C'est un résultat record", s'est-il vanté.

Donald Trump a rappelé notamment ses victoires en Floride ou au Texas. "Ce qui est aussi très important, nous sommes en train de gagner en Pennsylvanie de manière ferme. Egalement au Michigan. Il y a des Etats dont nous n'avons même pas besoin (ndlr: pour gagner)."

Donald Trump a affirmé avoir "gagné" l'élection malgré le décompte en cours. Il a estimé qu'il y avait une "fraude majeure" en cours dans le comptage des bulletins de vote et déclare: "En ce qui me concerne, nous avons déjà gagné et nous allons en assurer l'intégrité". Il a également revendiqué sa victoire dans les Etats où le décompte des voix est toujours en cours.

Pour l'emporter, un candidat doit obtenir au moins 270 des 538 grands électeurs attribués au niveau des Etats. A ce stade de la nuit, le président sortant était au coude-à-coude avec le démocrate.

ÉLECTIONS AMÉRICAINES: les résultats en temps réel

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: où en est l'épidémie ce mercredi 4 novembre ?