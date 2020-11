Aucun autre résultat ne sera donné avant jeudi matin dans le Nevada

(Belga) Le conseil électoral de l'État américain du Nevada rapporte qu'aucun autre résultat ne sera donné avant jeudi matin, indiquent mercredi CNN et le New York Times. Actuellement, le candidat démocrate à la présidence Joe Biden est en tête avec 49,3 % des voix, contre 48,7% pour le républicain Donald Trump, un résultat serré. Les suffrages restants comprennent les bulletins de vote par correspondance. 86% des votes ont déjà été dépouillés. L'État compte six grands électeurs.

Outre le Nevada, les résultats du Michigan, de la Pennsylvanie, de la Caroline du Nord, de la Géorgie, du Wisconsin et de l'Alaska sont également toujours attendus. Biden compte actuellement 224 grands électeurs, Trump 213, selon CNN. Des résultats différents selon les médias puisque le New York Times annonce de son côté 227 grands électeurs en faveur du démocrate et 213 pour le républicain, après avoir pris en compte les trois (sur quatre) grands électeurs de l'État du Maine. Un candidat à la présidence a besoin de 270 grands électeurs pour s'installer à la Maison Blanche. (Belga)