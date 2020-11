Elections américaines: Trump dénonce des fraudes, Biden veut compter tous les bulletins

Trump ou Biden? Le suspense reste entier. Les Américains se sont réveillés mercredi sans savoir le nom de leur prochain président après un vote à la participation record et dont le dépouillement se poursuivait dans sept Etats-clés. De leur côté, les deux candidats se sont exprimés par tweets interposés.

Le président américain Donald Trump a cherché à semer le doute mercredi sur les opérations de dépouillement en cours dans plusieurs Etats-clés pour l'élection présidentielle de la veille, évoquant des fraudes sans fournir de preuve.



"Hier soir j'avais une bonne avance, dans de nombreux Etats-clés", a-t-il tweeté. "Puis, un par un, ils ont commencé à disparaître magiquement avec l'apparition et le comptage de bulletins surprise".



Il s'agit en réalité du dépouillement de bulletins arrivés par courrier, qui pourraient mettre plusieurs jours à être comptés dans certains Etats. Dans la nuit, le comptage de ces bulletins a réduit l'avance de M. Trump dans le Michigan et le Wisconsin, deux des Etats-clés dont dépend l'issue de l'élection, et ce comptage menaçait d'effacer son avance en Pennsylvanie dans les prochains jours. Il a aussi souligné que les sondeurs s'étaient trompés pour cette élection de façon "historique".

Biden exige un dépouillement "sans répit"

Peu après, son adversaire démocrate Joe Biden a promis une lutte "sans répit jusqu'à ce que chaque bulletin soit compté", également sur Twitter. Les équipes de campagne des deux hommes ont chacune tenté de convaincre que leurs candidats allaient l'emporter, lors de conférences téléphoniques avec la presse. "Si nous comptons tous les bulletins légaux, nous pensons que le président gagnera", a déclaré Bill Stepien, le directeur de campagne de Donald Trump.

Les résultats définitifs pourraient se faire attendre



Mais il a souligné que les marges semblaient suffisamment minces dans le Wisconsin, l'un des Etats les plus disputés, pour justifier un recomptage des voix -- une éventualité qui repousserait de plusieurs jours ou plusieurs semaines tout résultat certifié.



De son côté, la directrice de campagne de M. Biden, Jen O'Malley Dillon, a souligné que le démocrate était en avance dans suffisamment d'Etats pour atteindre les 270 grands électeurs nécessaires pour qu'il devienne le 46e président des Etats-Unis. "C'est une conclusion assurée", a-t-elle déclaré.

Suspense total

Le suspense restait total mercredi sur l'issue de l'élection présidentielle américaine, alors que les résultats définitifs dans plusieurs Etats, dont certains susceptibles de basculer d'un côté ou de l'autre, étaient encore inconnus. L'ancien vice-président démocrate Joe Biden devance légèrement le président républicain Donald Trump au nombre des grands électeurs. Un candidat doit atteindre la barre des 270 grands électeurs pour être élu.

