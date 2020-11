Élections américaines: Bernie Sanders avait vu venir de loin le scénario qui est en train de se produire (vidéo)

Fin octobre, le sénateur démocrate Bernie Sanders était l'invité du très populaire Tonight Show présenté par Jimmy Fallon. Il s'est exprimé sur le scrutin crucial de début novembre et a donné son point de vue sur le possible déroulement des événements. Alors que les bulletins continuent d'être dépouillés Outre-Atlantique, les prédictions de l'ancien candidat à la primaire démocrate semblent se réaliser.

Le samedi 24 octobre, Bernie Sanders, sénateur à l'aile gauche du parti démocrate, a imaginé un scénario probable pour le déroulement de l'élection présidentielle en cours aux États-Unis. Une vision prophétique ? Invité par l'animateur Jimmy Fallon dans une version à distance, covid oblige, de son émission Tonight Show, l'élu du Vermont lance : "Il se pourrait bien qu'à 22 heures le soir de l'élection, Donal Trump soit en train de gagner le Michigan, en Pennsylvanie, dans le Wisconsin, et qu'il prenne la parole à la télévision pour dire 'merci de m'avoir réélu.'"

Effectivement, ce jeudi à 8 heures, l'actuel locataire de la Maison blanche a pris la parole avec confiance pour annoncer : "Nous sommes en train de gagner en Pennsylvanie de manière ferme. Également au Michigan. Il y a des Etats dont nous n'avons même pas besoin (ndlr: pour gagner)." Avant de conclure : "En ce qui me concerne, nous avons déjà gagné et nous allons en assurer l'intégrité".

Votes par correspondance

Mais Bernie Sanders ne s'est pas arrêté là. Lors de son passage dans l'émission le 24 octobre, il a exprimé son inquiétude quant au contexte de l'élection. "La Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin vont recevoir énormément de votes par correspondance, contrairement à des États comme la Floride et le Vermont, et ils ne pourront pas commencer à traiter ces bulletins avant le jour du scrutin ou la fermeture des bureaux de vote". Cette méthode de vote qui a mobilisé plus de 100 millions d'Américains rend indécis les résultats dans plusieurs d'États-clés. Or selon les sondages, ils sont plutôt en faveur du démocrate Joe Biden.

Son soutien Bernie Sanders avait alors ajouté que "les jours suivants (le scrutin du 3 novembre, ndlr), tous ces votes par correspondance vont être comptabilisés et il s'avérera que Joe Biden a gagné dans ces États" du Michigan, Wisconsin et Pennsylvanie. "Trump dira : 'Vous voyez ? Je vous avais dit que tout cela était frauduleux. Je vous avais dit que ces bulletins de vote par correspondance étaient truqués'", conclut Sanders.

"Des bulletins surprise"

Depuis de nouveaux résultats provisoires annonçant notamment plusieurs États tombés dans l'escarcelle de Joe Biden, son rival Donald Trump s'est empressé de contester, comme l'avait prédit Bernie Sanders. "Hier soir j'avais une bonne avance, dans de nombreux Etats-clés", a tweeté le Président américain. "Puis, un par un, ils ont commencé à disparaître magiquement avec l'apparition et le comptage de bulletins surprise".

La prédiction du sénateur démocrate n'est pas toutefois pas si prophétique que ça compte tenu de la campagne qui vient de s'achever. En effet, le président sortant dénigre depuis des semaines le vote par correspondance tandis que son adversaire en a largement fait la promotion dans un contexte sanitaire dramatique aux États-Unis

