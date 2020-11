Louanna, 15 ans, a disparu à Manage: l'avez-vous vue?

La police a diffusé mercredi un avis de recherche à la suite de la disparition de Louanna Rypens, âgée de 15 ans, durant la nuit du 31 octobre au 1er novembre dernier à Manage (province de Hainaut). L'adolescente disparue n'a plus donné signe de vie depuis qu'elle a quitté le domicile familial.

Cet avis de recherche a été lancé à la requête du parquet de Charleroi et en collaboration avec Child Focus. Durant la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2020, Louanna Rypens, 15 ans, a quitté son domicile situé à Manage. Depuis, elle ne s'est plus manifestée.

La jeune fille est de corpulence normale et mesure entre 1m55 et 1m60. Elle a les yeux foncés et de longs cheveux brun foncé. Elle porte des lunettes à monture mauve foncé. Au moment de sa disparition, Louanna Rypens portait une veste matelassée bleu foncé.

La police demande à toute personne ayant des informations sur cette disparition de prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300 ou via Child Focus au n° 116 000. Les témoignages peuvent également être envoyés via l'adresse avisderecherche@police.belgium.eu.

