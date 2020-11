Coronavirus à Mouscron: un tract appelant à la désobéissance civile circule, la bourgmestre dénonce "une distribution irresponsable"

Un tract intitulé "Appel à la désobéissance civile pacifique contre les mesures Covid-19" a circulé ces derniers jours dans certains quartiers de la commune de Mouscron. La bourgmestre Brigitte Aubert dénonce fermement la distribution de ce papier. "Je suis outrée", s'insurge-t-elle dans un communiqué. "Dans la situation d’urgence sanitaire actuelle, cette distribution est irresponsable et démontre un irrespect total de la population, des malades et du personnel soignant en particulier".

L'élue rappelle ensuite la situation délicate dans laquelle se trouvent les hôpitaux de la ville et du pays : "Aujourd’hui, les patients dans nos hôpitaux sont plus jeunes et les situations sont plus critiques. Les soins intensifs sont sous pression maximale. On ne peut pas baisser la garde. Face à ce mépris pour notre personnel soignant, je demande que nos citoyens soient solidaires, responsables et continuent de se protéger.

