Les infections grippales sont au niveau de base

Le nombre de décès toutes causes confondues a commencé à augmenter à partir de la semaine 43 (du 19 au 25 octobre) avec au total 2.570 décès observés, dont une surmortalité significative de 544 décès supplémentaires en Belgique. Le seuil épidémique se définit comme le nombre minimal de consultations pour syndromes grippaux par semaine et par 100.000 habitants nécessaire pour parler officiellement d'une épidémie. La semaine passée, l'incidence des consultations chez le médecin généraliste pour syndrome grippal a augmenté à 386 consultations pour 100.000 habitants (consultations téléphoniques incluses). Chaque année, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) calcule, pour chaque pays distinct, le seuil épidémique, sur la base des chiffres des cinq dernières années. Cette année, le seuil est fixé à 128 consultations pour 100.000 habitants en Belgique. L'épidémie est déclarée lorsque le seuil épidémique est atteint ou dépassé pendant deux semaines consécutives et lorsqu'au moins 20% des échantillons viraux analysés par Sciensano se révèlent positifs pour les virus de la grippe. Le nombre d'infections a augmenté pendant la semaine du 26 octobre au 1er novembre chez les jeunes enfants (0-4 ans) et les personnes de plus de 65 ans. L'incidence des consultations chez le généraliste pour infections respiratoires aiguës autres que syndrome grippal a augmenté chez les personnes âgées de 65 ans et plus, mais a diminué chez les personnes plus jeunes. La semaine dernière (du 19 au 25 octobre), 51% des tests prescrits par les médecins vigies étaient positifs pour SARS-CoV-2, mais le taux de positivité variait selon les symptômes. Les tests positifs ont toujours principalement été observés dans le groupe d'âge 20-64 ans. Les recommandations de vaccination sur le site de Sciensano indiquent que le vaccin contre la grippe doit idéalement être administré entre mi-octobre et mi-novembre. Tant que le virus ne circule pas massivement, il est toujours opportun de se faire vacciner, le vaccin offrant une protection dans un délai de 10 à 15 jours suivant l'injection.