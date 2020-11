Euromillions Volley League - Roulers conserve la tête après sa victoire à Achel

(Belga) Roulers s'est imposé 1-3 (10-25, 25-22, 12-25, 22-25) sur le terrain d'Achel mercredi lors d'un match d'alignement de la première journée de l'Euromillions Volley League, le championnat de Belgique de volleyball. Les Roulariens conservent la tête du championnat avec 11 points en quatre rencontres.

Dans les autres matches de la soirée, Maaseik l'a emporté 3-1 face à Gand (24-26, 25-15, 25-21, 25-23) et Louvain s'est imposé sur le même score face à Menin (19-25, 25-22, 31-29, 25-20). Alost, pour sa part, a connu plus de difficultés avec un succès 2-3 à Waremme (22-25, 25-20, 26-24, 24-26, 19-21) Au classement, Roulers (11 points) reste seul en tête devant Maaseik (10 points) qui profite de la défaite de Menin pour prendre la deuxième place. Menin (7 points) complète le trio de tête devant Louvain et Alost, six points chacun. En bas de tableau, Waremme et Achel occupent les deux dernières places avec 1 point. (Belga)