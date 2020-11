Elections américaines: Joe Biden s'engage à rejoindre l'accord mondial sur le climat au premier jour de sa présidence

Le candidat démocrate à la Maison Blanche Joe Biden s'est engagé à rejoindre l'accord de Paris sur le climat, dont les Etats-Unis sont officiellement sortis mercredi, au premier jour de sa présidence.

"Aujourd'hui, le gouvernement Trump a officiellement quitté l'accord de Paris sur le climat. Et dans exactement 77 jours, un gouvernement Biden le rejoindra", a-t-il tweeté, évoquant le 20 janvier 2021, date à laquelle le prochain président prendra ses fonctions. Le candidat démocrate avait déjà annoncé lors de sa campagne qu'il avait l'intention que les USA réintègre l'important accord international en cas de victoire électorale.

Les Etats-Unis ont officialisé leur intention de se retirer de l'accord de Paris le 4 novembre 2019. La notification par les USA à l'ONU, qui ne pouvait intervenir plus tôt en raison d'une clause inscrite dans le texte, avait enclenché un compte-à-rebours d'un an avant que Washington ne puisse effectivement quitter l'accord. Juste après les élections américaines (présidentielle et du Congrès) mardi, les Etats-Unis sortaient donc officiellement de l'accord de Paris sur le climat, conformément à la procédure lancée en juin 2017 par Donald Trump.

