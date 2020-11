Elections américaines: l’issue est PROCHE, voici quand les résultats de deux Etats-clés vont tomber

Après l’élections présidentielle de mardi, les résultats de six Etats manquent encore. D’après notre envoyé spécial, les choses pourraient pas mal bouger dans les heures qui viennent. Explications…

Avoir tous les résultats aujourd’hui, c’est presque impossible mais on aura des résultats partiels, ou en tant cas des éclairages dans quelques heures. Pour l’instant, la Maison blanche est dans le brouillard comme les Américains mais certains éléments pourraient tout faire basculer dans les prochaines heures. Notamment l’Etat de l’Arizona, 11 grands électeurs. Normalement, on devrait connaître les résultats dans trois à quatre heures. On pourrait aussi avoir les résultats du Nevada. Les autorités ont accéléré les dépouillements, alors qu’elles pensaient donner les résultats dans 24 heures, ce sera finalement dans quelques heures. Cet Etat compte pour six grands électeurs. Faisons le calcul… On arrive à ce moment-là à 270 grands électeurs et Joe Biden devient alors le 46ème président des Etats-Unis.

Des Etats vont peut-être basculer



Un autre élément important est en train d’être analysé et cela concerne la Géorgie. Joe Biden y était en retard et finalement il rattrape au fur et à mesure son retard face à Donald Trump et il pourrait tout d’un coup récupérer cet Etat-clé et là évidemment la victoire serait confortable.



Tout pourrait encore changer dans d’autres Etats, certains seront acquis par Donald Trump, comme l’Alaska. D’autres posent encore de grandes questions, comme la Pennsylvanie. Mais très clairement, Joe Biden a toutes ses chances. On verra dans les prochaines heures si cela se confirme.

