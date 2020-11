Long congé de Toussaint: les activités à faire près de chez vous

Nous sommes en pleines vacances de Toussaint, et celles-ci durent exceptionnellement deux semaines au lieu d'une, en raison de la pandémie de coronavirus en Belgique. Le temps est pour l'instant très clément, et l'envie de faire des activités vous a peut-être traversé l'esprit. De nombreuses attractions touristiques sont fermées, et trouver quelque chose à faire en famille peut s'avérer plus compliqué que prévu. Voici quelques idées.

Sandrine Delcourt, cheffe de service à l'agence Wallonie-Belgique Tourisme, est l'invité du RTL INFO Bienvenue de ce jeudi 5 novembre. Elle vous donne quelques idées d'activités à faire pendant ce long congé de Toussaint.

Qu'est-ce qui est encore ouvert ?

Les sites qui se trouvent en extérieur. On a plein de beaux patrimoines, comme le Château Fort de Bouillon, l'Abbaye d'Orval, les jardins d'Annevoie, l'Abbaye de Villers-la-Ville avec une magnifique exposition sur les cultures de Folon, célèbre sculpteur et peintre belge. Ça vaut vraiment la peine, puisque ça vient de commencer, donc personne ne l'a encore vue, ou presque.

Quelles sont les alternatives aux activités fermées ?

On essaie d'inciter les gens à aller tout près de chez eux, parce qu'il y a plein de magnifiques choses à voir. On connait souvent moins bien ce qui est proche de chez nous, on veut aller un peu plus loin. Les offices du tourisme sont aussi là pour vous conseiller et vous montrer les balades, les activités, les jeux, à proximité. Ces agences restent ouvertes, sinon elles doivent signaler qu'elles ne sont pas ouvertes. Mais la majorité reste ouverte, et accueille les visiteurs pour les informer au mieux. Les maisons du tourisme ont de super initiatives, c'est elles qui font tous les balisages de randonnée, donc elles connaissent bien leur territoire. Elles peuvent renseigner de chouettes balades autour des lieux de vie, c'est vraiment chouette à faire.

Comment faire pour trouver des balades à faire ?

Les maisons du tourisme prévoient plein d'initiatives pour rendre les balades plus ludiques, parfois avec un parcours, des épreuves, des énigmes. Il y a aussi tout ce qui est numérique : Totemus, ou E-Challenge, par exemple. Des applications qui vous proposent des jeux à acheter ou à télécharger gratuitement. Ce sont des jeux de piste, où on ne sait pas vraiment où on va aller, et on le découvre au fur et à mesure du parcours. Avec des enfants, ça peut être très chouette à faire.

C'était la période d'Halloween. Est-ce qu'on peut retrouver des activités à thème, par exemple des balades un peu plus effrayantes ?

On a un super article sur notre site avec tous les lieux qui font peur, en Wallonie. Il y a par exemple le Sentier de l'étrange, près d'Ellezelles, avec plein de sculptures qui rappellent le monde des sorcières, des sortilèges. Il y a aussi la Tour d'Eben-Ezer, à Liège, avec des gargouilles. Des lieux un peu moins connus, aussi, et plus thématiques.

Il y a des ballades très connues où on risque de se retrouver avec trop de monde sur les sentiers ?

Oui, et justement, il y a des balades très connues comme le Ninglinspo, ou les coteaux de la Citadelle de Liège qui ont fermé et qui restent accessibles uniquement aux visiteurs locaux, parce qu'il y a trop d'affluence. On peut trouver des balades partout, pas seulement celles qui sont les plus connues. On en retrouve beaucoup aussi sur notre site visitwallonia.be. Il y a un outil qui s'appelle circuit, qui permet de retrouver toutes les balades. Ça permettra à tout le monde de s'éparpiller, il y a vraiment assez d'offre pour ne pas tous se retrouver au même endroit.

Il y a aussi les balades à vélo, par exemple les circuits Point-Noeud, qui permettent de faire 5.000km de balades en Wallonie, il y a assez de place pour se répartir.

