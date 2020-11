Un nouveau bois ouvre au public dans le Hainaut: aucun promeneur n'a pu le visiter en près de 40 ans

Depuis près de 40 ans, aucun visiteur ne pouvait passer dans le Grand Bois d'Hennuyères à Braine-le-Comte. 79 hectares de nature, enfin ouverts au grand public. Cet écrin de verdure est cédé par son propriétaire après un an et demi de négociation pour 700.000 euros. Milo et son papa font partie des 2000 coopérateurs à avoir participé. Ils découvrent le bois aujourd’hui. "Il est sympa, surtout en automne parce qu’il y a plein de feuilles", confie Milo.

Deux sentiers balisés ont déjà été fléchés, les chemins sont débroussaillés. Un mot d’ordre : préserver la biodiversité. De quoi satisfaire les passionnés de botanique et d’ornithologie, des plus grands aux plus petits.

