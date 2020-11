Carrefour gèle les prix de 20.000 produits: pourquoi et quels types de produits ne sont pas concernés?

Carrefour a annoncé hier geler les prix de 20.000 de ses produits. En général les publicités des grandes surfaces sont focalisées sur les nombreuses réductions temporaires de prix sur des produits bien ciblés, souvent des produits d’appels pour augmenter les visites en magasins ou pour les entretenir. Ici, Carrefour annonce que l’enseigne ne vas pas augmenter ses prix jusqu’au 31 décembre, soit après la période des fêtes de Noël.

Pourquoi une telle annonce aujourd’hui ?

Lors du premier confinement, entre avril et juin, les prix de l’alimentaire avait sensiblement augmenté : 3,2% en moyenne et jusque 11,6% pour les fruits. La grande distribution avait été fort critiquée à l’époque. Il avait été dit et écrit que la grande distribution profitait de certaines pénuries pour augmenter ses prix, ce qui était plutôt un mauvais procès, celle-ci ne faisant que répercuter sur ses clients l’augmentation des coûts d’opérations supplémentaires liés au Covid. Et je vous passe les autres raisons comme la mauvaise récolte des poires et des pommes, la hausse des crevettes grises qui n'ont pas pu être pelées au Maroc ou encore la forte demande de porc de l’Asie à cause de la peste porcine.

Carrefour a annoncé jeudi geler le prix de tous ses produits, ce qui représente plus de 20.000 références dans ses hypermarchés et plus de 10.000 dans ses Market et Express. Une manière d’étouffer dans l’œuf les critiques sur des possibles augmentation opportunistes de prix.

Mais attention, si cela concerne tant les grandes marques et ses marques propres, ce gel des prix ne s’applique pas aux produits frais aux cours très variables, comme la poissonnerie ou les fruits et légumes de saison, ni non plus aux produits des producteurs locaux issus des circuits courts.

Indirectement, Carrefour s’engage à ne pas répercuter l’augmentation éventuelle, probable même, des surcoûts générés par les mesures prises pour protéger ses clients et ses employés du Covid. Pas sûr par contre que cela aura un impact positif sur les prix des produits pour les fêtes. Donc, une fois de plus, on ne peut que recommander à nos auditeurs d’être attentifs, de se renseigner et de comparer. D’être des "consommaCteurs".