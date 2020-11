Prévisions météo: une bonne nouvelle pour ce week-end

Après la grisaille des derniers jours, le soleil fera son apparition pour un samedi sec et ensoleillé.

Ce vendredi, après la dissipation de l'éventuelle grisaille matinale, le temps deviendra généralement ensoleillé avec parfois quelques passages nuageux surtout sur l'ouest et le nord du pays. Les maxima oscilleront entre 8 et 13 degrés. Le vent sera faible à modéré de secteur est et d'est à sud-est au sud du pays.