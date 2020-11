Attaques à Vienne: des perquisitions lancées en Allemagne

(Belga) Des perquisitions ont été lancées vendredi en Allemagne dans le cadre de l'enquête sur l'attentat islamiste perpétré lundi à Vienne.

Les recherches se déroulent dans trois localités du nord-ouest du pays, Osnabrück, Kassel et Pinneberg, à l'intérieur de locaux appartenant à des personnes qui "ne sont pas soupçonnées d'être impliquées dans l'attaque", a indiqué l'office fédéral de la police criminelle allemande sur Twitter. Les autorités précisent qu'"il peut y avoir des liens avec l'assassin présumé". Deux des quatre personnes visées par les perquisitions auraient rencontré l'auteur de l'attaque à Vienne il y a quelques mois, tandis que les deux autres auraient eu des contacts directs ou indirects avec lui sur Internet, d'après un porte-parole du parquet de Karlsruhe. A ce stade, aucune arrestation n'a eu lieu, a-t-il précisé. L'opération a été lancée sur requête des autorités autrichiennes. Selon le magazine allemand Spiegel, l'assaillant, un Austro-Macédonien de 20 ans, avait noué des contacts en Allemagne quand il avait tenté de rejoindre la Syrie en 2018 pour rallier les rangs des combattants du groupe Etat islamique (EI). Des investigations sont également menées en Suisse, où deux hommes de 18 et 24 ans ont été interpellés cette semaine. Ils étaient connus de la justice pour des procédures pénales liées au terrorisme. L'homme de vingt ans, Kujtim Fejzulai, qui a ouvert le feu lundi soir en plein centre ville de la capitale autrichienne a tué quatre personnes et fait plusieurs blessés. (Belga)