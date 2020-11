Coronavirus: record de cas aux Etats-Unis, la Grèce se reconfine

En plein suspense électoral, les Etats-Unis viennent encore d'enregistrer un record de nouveaux cas de Covid-19, une augmentation également observée en Europe, notamment en Grèce où il faudra désormais montrer patte blanche pour sortir de chez soi.

De loin le pays le plus endeuillé au monde par la pandémie avec 234.876 décès, les Etats-Unis vont de record en record. Alors que les résultats définitifs de la présidentielle entre Donald Trump et Joe Biden se font attendre, plus de 120.000 nouveaux cas positifs au coronavirus en 24 heures y ont été recensés jeudi, selon l'université Johns Hopkins.

De l'autre côté de l'Atlantique, la Grèce, confrontée à un risque de saturation de ses hôpitaux, s'apprête à se reconfiner pour trois semaines à partir de samedi.

Avant de quitter son domicile, il faudra théoriquement indiquer par SMS le motif et l'horaire de sortie, et attendre le feu vert des autorités, également par SMS.

La circulation était dense vendredi à Athènes, où les habitants s'empressaient de procéder à leurs derniers achats ou de se faire couper les cheveux chez des coiffeurs pris d'assaut même s'ils bénéficient d'une dérogation jusqu'à dimanche.

Débordé, Apostolos Gelbas prévoyait de mettre les bouchées doubles dans son salon de coiffure ce weekend. "On dirait que c'était l'une des choses qui a le plus manqué aux gens pendant le premier confinement", explique-t-il.

Supermarchés, épiceries, stations-service, pressings et animaleries resteront ouverts contrairement aux librairies qui --en écho à ce qui se passe en France-- demandent à ne pas fermer.

Le coronavirus a fait 673 morts au total dans le pays, mais c'est surtout le nombre de malades hospitalisés en soins intensifs qui inquiète en raison d'un système sanitaire insuffisant.

- 'Liberté' et fumigènes -

Ces dernières semaines, l'Europe est l'épicentre de l'épidémie, la région du monde où le nouveau coronavirus se propage le plus vite.

"Nous observons une explosion" des contagions, avec "seulement quelques jours pour un million de cas supplémentaires" en Europe, et "nous voyons aussi petit à petit la mortalité augmenter", a souligné Hans Kluge, directeur Europe de l'OMS.

"Avec le port généralisé du masque et un contrôle strict des rassemblements, nous pouvons sauver plus de 261.000 vies d'ici février en Europe", a-t-il estimé.

En Italie, un couvre-feu national de 22H00 à 05H00 va entrer en vigueur vendredi jusqu'au 3 décembre. Comme en Grèce, les lycées passent à l'enseignement à distance, et les musées sont fermés, de même que les centres commerciaux durant le weekend.

De nouvelles "zones rouges" - Lombardie, Piémont, Val d'Aoste et Calabre - ont été déclarées "à haut risque" et 16 millions d'Italiens renouent avec le confinement, plus léger cependant qu'au printemps dernier.

Dans la cité lombarde de Bergame, un cortège disparate de plusieurs centaines de personnes --restaurateurs, commerçants, militants d'extrême-droite-- a manifesté contre cette mesure au cri de "Liberté" et à coups de fumigènes dans la nuit devant la maison du maire.

"Il y a plus de lassitude et de méfiance" par rapport au confinement de mars, a constaté l'édile, Giorgio Gori, sur Facebook.

- Deuxième vague 'brutale' -

En France, reconfinée depuis le 30 octobre, la deuxième vague "est brutale et se propage rapidement", avec 58.000 nouvelles contaminations détectées au cours des dernières 24 heures, selon le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon.

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a jugé "la situation très préoccupante" dans la capitale et la banlieue proche où la fermeture de certaines épiceries et de nouvelles restrictions dans les bars et restaurants ont été décrétées entre 22H00 et 06H00.

"Notre pays n'est pas prêt à faire face à une crise sanitaire de cette ampleur", s'est alarmé vendredi le président de la Commission médicale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), Rémi Salomon.

La Chine bloque désormais l'arrivée des voyageurs étrangers en provenance de France et d'une dizaine d'autres nations très touchées par le Covid-19, le géant asiatique voulant éviter toute résurgence de l'épidémie sur son sol.

Pays le plus endeuillé d'Europe par le virus avec près de 48.000 morts, l'Angleterre est elle aussi confinée depuis jeudi, déclenchant là aussi une manifestation de protestation dans la soirée à Londres.

Les commerces non essentiels ont dû fermer, et les restaurants, pubs et cafés ne peuvent proposer que des livraisons ou ventes à emporter. Les écoles, elles, restent ouvertes.

A Liverpool, les autorités ont lancé vendredi un programme de dépistage massif, voyant dans cet essai pilote une porte de sortie possible au confinement. "Faites-le pour vous-même, votre famille, vos collègues et votre ville", a encouragé le très populaire entraîneur du club de football, Jürgen Klopp.

En Slovénie, une manifestation contre le confinement de plusieurs centaines de personnes a dégénéré jeudi soir en violents affrontements à Ljubljana après une intervention de la police pour disperser la foule.

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 1.226.154 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 11H00 GMT.