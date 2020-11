Un temps ensoleillé vendredi après-midi

(Belga) Le temps restera ensoleillé vendredi après-midi avec quelques passages nuageux, selon les dernières prévisions de l'IRM. Les maxima oscilleront entre 8 et 12 degrés. Le vent sera faible à modéré de secteur est, mais soufflera un peu plus fort sur les hauteurs de l'Ardenne avec des pointes de 50 km/h.

Les maxima varieront entre 8 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 11 ou 12 degrés en Flandre. Le ciel restera dégagé à peu nuageux dans la nuit avec des minima de 0 à 5 degrés. Les températures pourront descendre entre -1 et -4 degrés dans certaines vallées de l'Ardenne. Le vent sera faible à modéré. Le soleil sera bien présent samedi et s'accompagnera de températures très douces pour la saison, avec des maxima qui varieront de 13 à 17 degrés. Le ciel sera ensoleillé le matin et des voiles de nuages élevés arriveront progressivement à partir du sud. Le vent sera faible à parfois modéré, mais toujours plus important sur les hauts plateaux de l'Ardenne. Dimanche, le ciel se fera plus nuageux avec un léger risque de pluie. L'atmosphère restera douce mardi avec quelques éclaircies. Les températures déclineront ensuite progressivement durant le restant de la semaine.