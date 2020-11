Coronavirus en Belgique: les tests antigéniques, nouvel outil pour accélérer le système de dépistage

Le nombre de tests classiques réalisés chaque jour augmente encore. À côté de cela, de nouveaux tests arrivent dans les hôpitaux et centres de tri. Des tests aux résultats rapides dans un délai de 15 à 20 minutes. Mais ils ne seront pas destinés à tout le monde.

Les tests antigéniques, nouvel outil appelé à prendre sa place dans notre système de dépistage. Dorénavant, le commissaire fédéral en charge de la crise coronavirus l'inclut dans sa stratégie. Un principe des plus simples. "Un écouvillon dans le nez comme à l'hôpital, une petite burette de réactifs, quinze minutes d'attente et puis un kit de test qui vous dit positif, négatif ou un échantillon non-valide si ça été mal prélevé", explique Sidney, de la société "S-Pomotion".

Dans le rapport stratégique, ces test antigéniques seront développés en deux phases : tout d'abord pour les services d'urgences, les centres de prélèvements et les cabinets médicaux. En phase 2, cela sera utilisé pour des personnes sans symptômes, les métiers d'urgence ou encore les entreprises essentielles. Les produits sont en phase de validation. On pourra en livrer 50.000 par jour et l'intérêt est bien présent : pour les "médecins, structures d'accueil, homes pour handicapés, pour personnes âgées, pharmaciens, infirmiers...", égrène Sidney de la société S-Promotion.



Dans la nouvelle stratégie de dépistage, les tests PCR que l'on connaît sont eux aussi appelés à se développer de 72.000 chaque jour actuellement à 110.000 d'ici janvier. 8 nouveaux laboratoires seront opérationnels. À Ghlin (Mons), chez "S-Pomotion", la priorité à l'avenir pour le dépistage de personnel de maison de repos par exemple. À terme, ces différents tests mélangés répondent à un objectif clair : "Ils permettront de trouver un équilibre entre le contrôle de l'épidémie, la sauvegarde des libertés et l'économie", explique le Commissariat en charge de la crise du coronavirus. Les tests PCR restent pour l'instant la référence mais seront soutenus clairement par ceux offrant des résultats rapides. Pour l'heure, l'option des analyses salivaires n'est pas encore retenue.





ÉLECTIONS AMÉRICAINES: suivez notre direct

ÉLECTIONS AMÉRICAINES: la carte interactive des résultats

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: où en est l'épidémie ce vendredi 6 novembre ?