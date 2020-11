Charles Kaisin et sa balade d'origamis dans le centre de Bruxelles: "C'est un symbole de liberté"

Promenade dans le centre de Bruxelles avec Charles Kaizin. Il installe ses œuvres d’origami dans la capitale. L’exposition démarre le 3 décembre. Il était présent sur le plateau du RTL Info 13h.

Olivier Shoonejans: Racontez-nous ce qu’on pourra y voir et où?

Charles Kaizin: L’idée est un parcours qui va partir des Galeries de la Reine, et c’est un parcours aussi bien en journée que le soir. Bien sûr, il faut respecter les heures qui nous permettront de le faire. C’est un parcours où on pourra se balader dans le centre-ville en passant par l’îlot sacré, par la Grand Place jusqu’à atterrir dans la cour de l’hôtel de ville et même dans l’hôtel à côté. C’est donc un parcours où il y aura des origamis qui sont des ces pliages japonais. On va mettre dans les Galeries de la Reine cette première installation réalisée pendant le confinement grâce à la population où vraiment toute la population en Belgique s’est impliquée dans ce projet solidaire qui a permis de récolté en tout 30.000 origamis.

O.S.: C’était "Origami for life", rappelez-nous ce qu’était cette opération?

C.K.: "Origami for Life", on a fait ça pendant le confinement dans cette période tout de même singulière, particulière. On a demandé via les réseaux sociaux et tous les médias et des tutoriels qui permettaient de montrer comment plier ces origamis. Chacun pliait avec le papier qu’il voulait, c’est grâce à ça qu’on a ces éléments multicolores qu’on a réalisé en forme de maison et d’oiseau. Maison pour dire: on est confiné, mais on est libre; et cet oiseau qui est quand même signe de liberté. Grâce à ça, à chaque origami reçu on avait 5€ grâce à des sociétés comme Engie et autre qui ont donné de l’argent. On a reçu l’argent qui a permis de financer plusieurs unités Covid-19 à l’hôpital Erasme à Bruxelles.

O.S.: Cette œuvre se retrouvera dans le parcours que vous allez proposer. Il y aura aussi un arbre origami. Quand on arrive à la période de Noël et qu’on dit "arbre", on pense au sapin.

C.K.: Vous n’êtes pas loin, c’est un Golden Tree. Donc c’est un sapin qui est comme extrudé. Ça veut dire que vous avez vraiment l’archétype du sapin qui est constitué de plus de 20.000 origamis en papier doré, qui va vraiment être spectaculaire parce qu’il fait plus de 40 mètres de long.

O.S.: Et vous jouez avec les lumières aussi. Comment ça va se passer?

C.K.: Les Galeries ont été rénovées il y a quelques années, elles sont une des plus anciennes d’Europe, il faut le savoir. Elles existaient bien avant celles d’Italie. Il y a tout un travail de lumière qui va être installé, qui va permettre chaque soir d’avoir une multitude de couleurs qui vont se réfléchir et se réverbérer dans le projet.

O.S.: Ça vous fait quoi de savoir que ces œuvres, ce que vous avez créé, vont être sur le lieu public, vont un peu vous échapper et vont être visibles par des gens qui n’auraient pas forcément eu accès à vos créations.

C.K.: Je trouve ça très bien, on l’a déjà fait à Kanal-Centre Pompidou, dans la Cathédrale Saint-Michel et Gudule pour la fête nationale du 21 juillet. Là, ce sera encore plus tout public puisque c’est vraiment un lieu de passage. D’ailleurs les chocolatiers sont encore présents. Donc je me dis que même si la période est particulière, il y a encore de la vie. Il faut continuer à vivre et essayer de s’étonner et de s’émerveiller.

O.S.: Quel est votre message dans cet élan-là?

C.K.: Je pense à Paul Eluard qui a écrit le poème "Liberté", c’est un symbole de liberté. Je pense que la liberté de continuer à penser, à s’entraider et à faire des choses. Ici, c’est le message. On est dans une période singulière, mais il faut s’aider entre amis, voisins, familles et aussi "préparons la suite et voyons demain ce qu’on peut faire de mieux en fonction de nos possibilité."

