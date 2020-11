Coronavirus en Belgique: la prime de 300 euros versée aussi aux personnel de soins à domicile

Le ministre de la Santé fédéral Frank Vandenbroucke a annoncé ce vendredi 6 novembre que la prime de solidarité de 300 euros pour le personnel de soins, qui devrait être versée pour la fin de l'année, sera attribuée à davantage de catégories professionnelles. "La bonne nouvelle est que davantage de personnes recevront cette prime de solidarité (sous la forme d’un chèque) que ce qui avait été initialement prévu", précise Frank Vandenbroucke. 168.600 personnes pour être précis. Les services de soins à domicile et les personnes qui travaillent dans des Maisons Médicales recevront aussi cette prime de solidarité de 300 euros.

Par ailleurs, une somme de 200 millions d'euros sera consacrée à une autre prime, spécifiquement pour le personnel hospitalier du pays, "les efforts hors du commun" fournis dans le cadre de l'épidémie de coronavirus en Belgique dont la deuxième vague soumet les hôpitaux à rude épreuve actuellement. "Nous savons que les gens ne le font pas pour l’argent, mais ils le méritent bien pour compenser leur investissement exceptionnel", a commenté Frank Vandenbroucke. Sous quelle forme sera-t-elle distribuée ? Il revient aux partenaires sociaux d'en discuter.

"Toutes les personnes qui sont aujourd’hui actives dans les soins méritent plus que du respect et des applaudissements", a déclaré le ministre. "C’est pourquoi nous prenons une série de mesures de soutien financier supplémentaires, non seulement pour les récompenser, mais aussi pour les encourager à tenir le coup en cette période particulièrement difficile."

Le ministre Frank Vandenbroucke a ajouté qu'un plan de hausse des salaires était toujours en cours d'élaboration dans le cadre de l'accord social.